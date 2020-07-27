У Києві чоловік вбив дружину, а потім наклав на себе руки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У столиці розслідується смерть подружжя: ймовірно, чоловік вбив дружину, а потім скоїв самогубство. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Тіла подружжя виявили у квартирі по вулиці Якубовського, де вони мешкали. Двері до квартири були замкнені з середини та підперті комодом.
На тілі жінки (1963 року народження) множинні рани голови та різана рана шиї, а на тілі чоловіка (1957 року народження) різана рана шиї та руки.
Попередньо встановлено, що смерть обох настала 23 липня.
У квартирі виявлено передсмертну записку покійного на більш ніж 10 аркушах.
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розслідують усі обставини смерті подружжя.
Нагадаємо, у Харкові почали розслідувати смерть жінки та дитини: попередньо, жінка задушила свого 10-річного сина, після чого вкоротила собі віку. Вона залишила передсмертну записку. За даними поліції, у жінки були фінансові проблеми, вона брала кредити та не могла їх самостійно повернути, тому перебувала у депресивному стані.