В Киеве мужчина убил жену, а затем покончил с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В столице расследуется смерть супругов: вероятно, мужчина убил жену, а затем покончил с собой. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Тела супругов обнаружили в квартире по улице Якубовского, где они жили. Дверь в квартиру была заперта изнутри и подперта комодом.
На теле женщины (1963 года рождения) множественные раны головы и резаная рана шеи, а на теле мужчины (1957 года рождения) резаная рана шеи и руки.
Предварительно установлено, что смерть обоих наступила 23 июля.
В квартире обнаружена предсмертная записка покойного на более чем 10 листах.
Правоохранители открыли уголовное производство и расследуют все обстоятельства смерти супругов.
Напомним, в Харькове начали расследовать смерть женщины и ребенка: предварительно, женщина задушила своего 10-летнего сына, после чего покончила с собой. Она оставила предсмертную записку. По данным полиции, у женщины были финансовые проблемы, она брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии.