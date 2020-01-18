У Києві чоловік покінчив життя самогубством стрибнувши з 9-ти поверхового будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В Оболонському районі столиці чоловік із психічними розладами покінчив життя самобуством стрибнувши з даху 9-ти поверхового будинку. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у поліції Оболонського району.
У поліції підтвердили інформацію, що: “Це самогубство. Свідки бачили як він зробив крок із даху 9-ти поверхового будинку. Помер. Його співмешканка підтвердила, що він мав психічні розлади”.
Нагадаємо, у Коломиї на Прикарпатті у перший день 2020 року чоловік вчинив самогубство.
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