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У Коломиї після Нового року чоловік вчинив самогубство

У Коломиї після Нового року чоловік вчинив самогубство

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У Коломиї на Прикарпатті у перший день 2020 року чоловік вчинив самогубство. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Інцидент стався 1 січня 2020 року о 15:30 на вулиці Сахарова у Коломиї.

"Виявлено труп громадянина 1955 року народження, який покінчив життя самогубством шляхом повішання", - вказали в управлінні.

Нагадаємо, у місті Калуш на Прикарпатті у котельні повісився кочегар.

Українські Національні Новини

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