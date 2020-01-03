У Коломиї після Нового року чоловік вчинив самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Коломиї на Прикарпатті у перший день 2020 року чоловік вчинив самогубство. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Інцидент стався 1 січня 2020 року о 15:30 на вулиці Сахарова у Коломиї.
"Виявлено труп громадянина 1955 року народження, який покінчив життя самогубством шляхом повішання", - вказали в управлінні.
Нагадаємо, у місті Калуш на Прикарпатті у котельні повісився кочегар.