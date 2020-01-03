У котельні на Прикарпатті повісився працівник
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У місті Калуш на Прикарпатті у котельні повісився кочегар. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Інцидент стався 2 січня 2020 року близько 9:58 на вулиці Йосипа Сліпого у Калуші.
"У приміщенні котельні КП "Водотеплосервіс", вчинив суїцид через повішання кочегар, громадянин 1973 року народження, місцевий житель", - повідомили в управлінні.
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