В котельной на Прикарпатье повесился работник
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В городе Калуш на Прикарпатье в котельной повесился кочегар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Инцидент произошел 2 января 2020 года около 9:58 на улице Иосифа Слепого в Калуше.
"В помещении котельной КП "Водотеплосервис", совершил суицид через повешение кочегар, гражданин 1973 года рождения, местный житель", - сообщили в управлении.
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