В Коломые после Нового года мужчина совершил самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Коломые на Прикарпатье в первый день 2020 года мужчина совершил самоубийство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Инцидент произошел 1 января 2020 года в 15:30 на улице Сахарова в Коломые.
"Выявлено труп гражданина 1955 года рождения, который покончил жизнь самоубийством путем повешения", - указали в управлении.
Напомним, в городе Калуш на Прикарпатье в котельной повесился кочегар.