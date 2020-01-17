На Закарпатті знайшли застреленим подружжя: підозрюють вбивство і самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На Закарпатті виявили тіла чоловіка та жінки, з вогнепальними пораненнями. За однією з версій, чоловік під час сварки застрелив жінку, а потім застрелився сам. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.
"Закарпатські поліцейські спільно з рахівськими слідчими та оперативниками встановлюють обставини подвійної смерті у селі Лазещина у Рахівському районі. Повідомлення про факт виявлення тіл чоловіка і жінки, які проживали разом, надійшло до поліції від їхнього знайомого вчора, 16 січня", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у поліції цю подію кваліфікували як умисне вбивство, тобто за статтею 115 Кримінального кодексу України.
"Поліцейські обстежили будинок та на кухні виявили тіла 49-річної господині та її 42-річного співмешканця. Попередньо встановлено, що між жінкою та чоловіком часто виникали сварки. За однією з версій, у ході однієї з таких суперечок, чоловік умисно заподіяв 49-річній жінці вогнепальне поранення з незареєстрованої рушниці, після чого застрелився сам", - повідомили у відділі комунікації.
Зазначається, що поліція також перевіряє інші версії загибелі. Зброю з місця події вилучили та направили на експертизу. Тіла померлих направили до прозектури для встановлення усіх обставин даного злочину.
Нагадаємо, у Харкові застрелили працівника похоронного бюро.