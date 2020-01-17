На Закарпатье нашли застреленными супругов: подозревают убийство и суицид
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. На Закарпатье обнаружили тела мужчины и женщины, с огнестрельными ранениями. По одной из версий, мужчина во время ссоры застрелил женщину, а затем застрелился сам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
"Закарпатские полицейские совместно с раховскими следователями и оперативниками устанавливают обстоятельства двойной смерти в селе Лазещина в Раховском районе. Сообщение о факте обнаружения тел мужчины и женщины, которые проживали вместе, поступило в полицию от их знакомого вчера, 16 января", - говорится в сообщении.
Указано, что в полиции это событие квалифицировали как умышленное убийство, то есть по статье 115 Уголовного кодекса Украины.
"Полицейские обследовали дом и на кухне обнаружили тела 49-летней хозяйки и ее 42-летнего сожителя. Предварительно установлено, что между женщиной и мужчиной часто возникали ссоры. По одной из версий, в ходе одной из таких ссор, мужчина умышленно причинил 49-летней женщине огнестрельное ранение из незарегистрированного ружья, после чего застрелился сам", - сообщили в отделе коммуникации.
Отмечается, что полиция также проверяет другие версии гибели. Оружие с места происшествия изъяли и направили на экспертизу. Тела умерших направили в прозектуру для установления всех обстоятельств данного преступления.
Напомним, в Харькове застрелили работника похоронного бюро.