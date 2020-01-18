В Киеве мужчина покончил жизнь самоубийством прыгнув с 9-ти этажного дома
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Оболонском районе столицы мужчина с психическими расстройствами покончил жизнь самобуством прыгнув с крыши 9-этажного дома. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в полиции Оболонского района.
В полиции подтвердили информацию, что: “Это самоубийство. Свидетели видели, как он сделал шаг с крыши 9-этажного дома. Умер. Его сожительница подтвердила, что он имел психические расстройства”.
Напомним, в Коломии на Прикарпатье в первый день 2020 года человек совершил самоубийство.
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