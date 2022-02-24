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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У Києві червону гілку метро зачинили від станції "Шулявська" до "Академмістечка"

У Києві червону гілку метро зачинили від станції "Шулявська" до "Академмістечка"

Київ • УНН

 • 195854 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У столиці червону гілку метро зачинили від станції "Шулявська" до "Академмістечка" з організаційних причин. Про це УНН інформує з посиланням на Київський метрополітен.

Цитата:

"З організаційних причин червона лінія курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська", – йдеться в повідомленні.

Додамо

Зранку повідомлялося, що київський метрополітен продовжує працювати у звичайному режимі.

Київ переведено на умови воєнного стану.

Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією.

Від сьогодні у столиці школи та садочки не працюють.
Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі.
Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.
Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Нагадуємо, що укриття позначені на мапі.

На всій території України вводиться воєнний стан.

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