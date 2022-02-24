У Києві червону гілку метро зачинили від станції "Шулявська" до "Академмістечка"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У столиці червону гілку метро зачинили від станції "Шулявська" до "Академмістечка" з організаційних причин. Про це УНН інформує з посиланням на Київський метрополітен.
Цитата:
"З організаційних причин червона лінія курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська", – йдеться в повідомленні.
Додамо
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