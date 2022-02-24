В Киеве красную ветку метро закрыли от станции "Шулявская" до "Академгородка"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В столице красную ветку метро закрыли от станции "Шулявская" до "Академгородка" по организационным причинам. Об этом УНН информирует со ссылкой на Киевский метрополитен.
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"По организационным причинам красная линия курсирует от станции "Лесная" до станции "Шулявская", - говорится в сообщении.
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Утром сообщалось, что киевский метрополитен продолжает работать в обычном режиме.
Киев переведен на условия военного положения.
Оперативный штаб столицы принял ряд решений в связи с военной агрессией.
С сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают.
Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.
Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.
Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, - оставайтесь дома и будьте готовы проследовать в укрытие в случае включения сирен. Напоминаем, что укрытия обозначены на карте.
На всей территории Украины вводится военное положение.