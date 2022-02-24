Київський метрополітен продовжує роботу у звичайному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Київський метрополітен продовжує працювати у звичайному режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київський метрополітен.
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“Ми оперативно будемо повідомляти у разі змін”, - інформують у відомстві.
Проїзд у громадському транспорті столиці наразі безкоштовний.
Київ переведено на умови воєнного стану.
Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією.
Від сьогодні у столиці школи та садочки не працюють.
Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі.
Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.
Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Нагадуємо, що укриття позначені на мапі.
На всій території України вводиться воєнний стан.