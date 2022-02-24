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Київський метрополітен продовжує роботу у звичайному режимі

Київський метрополітен продовжує роботу у звичайному режимі

Київ • УНН

 • 144800 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Київський метрополітен продовжує працювати у звичайному режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київський метрополітен.

Цитата
“Ми оперативно будемо повідомляти у разі змін”, - інформують у відомстві.

Проїзд у громадському транспорті столиці наразі безкоштовний. 

Київ переведено на умови воєнного стану.

Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією.

Від сьогодні у столиці школи та садочки не працюють.

Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі.

Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.

Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Нагадуємо, що укриття позначені на мапі.

На всій території України вводиться воєнний стан.

Українські Національні Новини

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