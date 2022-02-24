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15 марта, 19:03 • 86515 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123028 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113828 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108268 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 97666 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94304 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82577 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевский метрополитен продолжает работу в обычном режиме

Киевский метрополитен продолжает работу в обычном режиме

Киев • УНН

 • 144797 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Киевский метрополитен продолжает работать в обычном режиме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевский метрополитен.

Цитата

"Мы оперативно будем сообщать в случае изменений", - информируют в ведомстве.

Проезд в общественном транспорте столицы сейчас бесплатный.

Киев переведен на условия военного положения.

Оперативный штаб столицы принял ряд решений в связи с военной агрессией.

С сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают.

Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.

Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, - оставайтесь дома и будьте готовы проследовать в укрытие в случае включения сирен. Напоминаем, что укрытия обозначены на карте.

На всей территории Украины вводится военное положение.

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