У Києві через ожеледицю за день травмувалося близько 50 людей

"За 23 грудня через ожеледицю травмувалося 48 дорослих", - повідомила Вишневська.

Окрім того, за її словами, одна людина постраждала через переохолодження.

Нагадаємо, 23 грудня зранку у Києві випав сніг, тож на вулицях столиці працювала 371 одиниця спецтехніки та 480 працівників.

Окрім того, 24 грудня у Києві очікується ожеледиця. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними.