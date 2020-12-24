У Києві через ожеледицю за день травмувалося близько 50 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Протягом середи, 23 грудня, у Києві через ожеледицю травмувалося 48 людей. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.
"За 23 грудня через ожеледицю травмувалося 48 дорослих", - повідомила Вишневська.
Окрім того, за її словами, одна людина постраждала через переохолодження.
Нагадаємо, 23 грудня зранку у Києві випав сніг, тож на вулицях столиці працювала 371 одиниця спецтехніки та 480 працівників.
Окрім того, 24 грудня у Києві очікується ожеледиця. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними.