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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Киеве из-за гололеда за день травмировались около 50 человек

Киев • УНН

 • 24744 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В течение среды, 23 декабря, в Киеве из-за гололеда травмировались 48 человек. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

В Киеве из-за гололеда за день травмировались около 50 человек

"За 23 декабря из-за гололеда травмировались 48 взрослых", - сообщила Вишневская.

Кроме того, по ее словам, один человек пострадал из-за переохлаждения.

Напомним, 23 декабря утром в Киеве выпал снег, поэтому на улицах столицы работала 371 единица спецтехники и 480 работников.

Кроме того, 24 декабря в Киеве ожидается гололед. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

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