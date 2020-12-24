В Киеве из-за гололеда за день травмировались около 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В течение среды, 23 декабря, в Киеве из-за гололеда травмировались 48 человек. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"За 23 декабря из-за гололеда травмировались 48 взрослых", - сообщила Вишневская.
Кроме того, по ее словам, один человек пострадал из-за переохлаждения.
Напомним, 23 декабря утром в Киеве выпал снег, поэтому на улицах столицы работала 371 единица спецтехники и 480 работников.
Кроме того, 24 декабря в Киеве ожидается гололед. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.