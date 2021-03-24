У Києві антирекорд за кількістю смертей від COVID-19 за добу: загинули 49 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. За минулу добу в столиці коронавірус виявили у 1300 киян. Померли за добу 49 людей, що є антирекордом. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, передає УНН.
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“Ситуація із захворюваністю залишається складною. Кількість хворих на коронавірус у Києві, на жаль, продовжує збільшуватися. 1300 інфікованих виявили в місті минулої доби. Збільшується і кількість летальних випадків від вірусу. Померли 49 людей. Це найбільше смертей за добу від початку пандемії. Усього за період пандемії в столиці 3163 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 155 336”, — повідомив Кличко, якого цитує пресслужба КМДА.
Деталі
За його словами, серед тих, хто захворіли: 731 жінка віком від 18 до 92 років і 42 дівчинки від одного до 17 років. А також 482 чоловіки віком від 18 до 99 років і 45 хлопчиків від одного місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, 32 медики.
Також повідомляється, що до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 137 пацієнтів. А також — 390 хворих — із підозрою на коронавірус. Інші — на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за добу в Києві 333 людини. Усього коронавірус подолали 103 122 мешканці столиці.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 235, Деснянському та Оболонському — по 187 та в Дніпровському районі — 184 випадки”, — зазначив Кличко.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,579 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 23 березня, — 14,1 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому високий показник госпіталізованих за добу — 5,4 тисячі. Знову антирекорд за летальними випадками за добу — 342.
У 17 регіонах України станом на 24 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Досі 8 областей та Київ перебувають у “червоній” зоні за поширенням коронавірусу. Майже всі решта — у “помаранчевій” і лише одна — у “жовтій”, як і напередодні.