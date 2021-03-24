В Киеве антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки: погибли 49 человек

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"Ситуация с заболеваемостью остается сложной. Количество больных коронавирусом в Киеве, к сожалению, продолжает увеличиваться. 1300 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Увеличивается и количество летальных случаев от вируса. Умерли 49 человек. Это больше всего смертей в сутки от начала пандемии. Всего за период пандемии в столице 3163 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 155 336", - сообщил Кличко, которого цитирует пресс-служба КГГА.

Детали

По его словам, среди тех, кто заболели: 731 женщина в возрасте от 18 до 92 лет и 42 девочки от одного до 17 лет. А также 482 мужчины в возрасте от 18 до 99 лет и 45 мальчиков от одного месяца до 17 лет. Заболели, в частности, 32 медика.

Также сообщается, что в больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 137 пациентов. А также - 390 больных - с подозрением на коронавирус. Другие - на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 333 человека. Всего коронавирус преодолели 103 122 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 235, Деснянском и Оболонском - по 187 и в Днепровском районе - 184 случая", - отметил Кличко.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,579 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 23 марта, - 14,1 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом высокий показатель госпитализированных за сутки - 5,4 тысячи. Опять антирекорд по летальным исходам за сутки - 342.

В 17 регионах Украины по состоянию на 24 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. 8 областей и Киев находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса. Почти все остальные - в "оранжевой" и только одна - в "желтой", как и накануне.