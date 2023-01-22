У Китаї за тиждень від Covid померло майже 13 000 людей

Дані про загиблих з'явилося через тиждень після того, як Китай заявив, що майже 60 000 людей померли від Covid у лікарнях трохи більше, ніж за місяць, але офіційні дані викликали широкий скептицизм, оскільки минулого місяця Пекін різко скоротив антивірусний контроль.

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Китайський центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) заявив у суботу, що 681 госпіталізований пацієнт помер від дихальної недостатності, спричиненої коронавірусною інфекцією, та 11 977 людей померли від інших захворювань у поєднанні з інфекцією за цей період.

Цифри не включають тих, хто помер удома.

Китай пройшов піковий період пацієнтів із Covid у гарячкових клініках, відділеннях невідкладної допомоги, заявив на пресконференції у четвер офіційний представник Національної комісії охорони здоров'я Го Яньхун.

"Другої хвилі немає"

В останні дні десятки мільйонів людей подорожували країною для довгоочікуваного возз'єднання з сім'ями, щоб відзначити неділю по місячному Новому році.

Транспортна влада Китаю прогнозує, що в лютому буде здійснено понад два мільярди поїздок, що є одним із найбільших у світі масових переміщень людей.

Але високопосадовець охорони здоров'я сказав, що в Китаї не буде другої хвилі інфекцій протягом кількох місяців після святкової міграції, тому що майже 80 відсотків населення вже були заражені вірусом.

"Хоча велика кількість людей, що подорожують під час Свята Весни, може певною мірою сприяти поширенню епідемії... нинішня хвиля епідемії вже заразила близько 80 відсотків населення країни", - сказав головний епідеміолог Ву Цзунью.

"У короткостроковій перспективі, наприклад, у найближчі два-три місяці, ймовірність… другої хвилі епідемії країною дуже мала".

Додамо

Airfinity, незалежна прогностична фірма, підрахувала, що щоденна смертність від Covid у Китаї досягне піку приблизно 36 000 осіб під час свята Місячного Нового року.

Фірма також підрахувала, що понад 600 000 людей померли від цієї хвороби з того часу, як у грудні Китай відмовився від політики "нульового поширення Covid".