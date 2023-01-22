В Китае за неделю от Covid умерло почти 13 000 человек

Данные о погибших появилось через неделю после того, как Китай заявил, что почти 60 000 человек умерли от Covid в больницах чуть больше, чем за месяц, но официальные данные вызвали широкий скептицизм, поскольку в прошлом месяце Пекин резко сократил антивирусный контроль.

Детали

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил в субботу, что 681 госпитализированный пациент умер от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией, и 11 977 человек умерли от других заболеваний в сочетании с инфекцией за этот период.

Цифры не включают тех, кто умер дома.

Китай прошел пиковый период пациентов с Covid в лихорадочных клиниках, отделениях неотложной помощи, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения Го Яньхун.

"Второй волны нет"

В последние дни десятки миллионов людей путешествовали по стране для долгожданного воссоединения с семьями, чтобы отметить неделю по лунному Новому году.

Транспортные власти Китая прогнозируют, что в феврале будет совершено более двух миллиардов поездок, что является одним из крупнейших в мире массовых перемещений людей.

Но высокопоставленный чиновник здравоохранения сказал, что в Китае не будет второй волны инфекций в течение нескольких месяцев после праздничной миграции, потому что почти 80 процентов населения уже были заражены вирусом.

"Хотя большое количество людей, путешествующих во время Праздника Весны, может в определенной степени способствовать распространению эпидемии... нынешняя волна эпидемии уже заразила около 80 процентов населения страны", - сказал главный эпидемиолог Ву Цзунью.

"В краткосрочной перспективе, например, в ближайшие два-три месяца, вероятность… второй волны эпидемии по стране очень мала".

Добавим

Airfinity, независимая прогностическая фирма, подсчитала, что ежедневная смертность от Covid в Китае достигнет пика примерно в 36 000 человек во время праздника Лунного Нового года.

Фирма также подсчитала, что более 600 000 человек умерли от этой болезни с тех пор, как в декабре Китай отказался от политики "нулевого распространения Covid".