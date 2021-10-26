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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Китаї вакцинуватимуть дітей від 3 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Китаї проти COVID-19 вакцинуватимуть дітей від трьох років. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

У Китаї вакцинуватимуть дітей від 3 років

Деталі

Місцеві органи влади принаймні у п'яти провінціях випустили повідомлення про те, що дітям віком від трьох до 11 років потрібно буде пройти вакцинацію.

Національна комісія охорони здоров'я повідомила, що за останні 24 години було виявлено 35 нових випадків місцевої передачі інфекції, чотири з них – в Ганьсу. Ще 19 випадків було виявлено у Внутрішній Монголії. Решта випадків були розкидані по країні. В регіонах вживають нових жорстких заходів, щоб спробувати викорінити невеликі спалахи вірусу. Ганьсу, що сильно залежить від туризму, закрила всі туристичні об'єкти після виявлення нових випадків захворювання. Жителям деяких районів Внутрішньої Монголії було наказано залишатися вдома.

У червні Китай схвалив дві вакцини – Sinopharm з Пекінського інституту біологічних продуктів та Sinovac – для дітей віком від трьох до 17 років, але вакцинація проводиться лише дітям віком від 12 років та старше. У серпні регулятори схвалили ще одну, Sinopharm з Уханського інституту біологічних продуктів.

Нагадаємо

Деякі регіони Китаю посилили заходи щодо стримування COVID-19 для боротьби з новим спалахом.

У США дітей від п'яти років можуть почати вакцинувати проти COVID-19 у листопаді.

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