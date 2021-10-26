В Китае будут вакцинировать детей от 3 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Китае против COVID-19 будут вакцинированы дети от трех лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Местные органы власти, по крайней мере, в пяти провинциях выпустили сообщение о том, что детям в возрасте от трех до 11 лет нужно будет пройти вакцинацию.
Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что за последние 24 часа было выявлено 35 новых случаев местной передачи инфекции, четыре из них – в Ганьсу. Еще 19 случаев было обнаружено во Внутренней Монголии. Остальные случаи были разбросаны по стране. В регионах принимаются новые жесткие меры, чтобы попытаться искоренить небольшие вспышки вируса. Ганьсу, сильно зависящую от туризма, закрыла все туристические объекты после выявления новых случаев заболевания. Жителям некоторых районов Внутренней Монголии было велено оставаться дома.
В июне Китай одобрил две вакцины – Sinopharm из Пекинского института биологических продуктов и Sinovac – для детей от трех до 17 лет, но вакцинация проводится только детям от 12 лет и старше. В августе регуляторы одобрили еще одну, Sinopharm из Уханского института биологических продуктов.
Напомним
Некоторые регионы Китая ужесточили меры по сдерживанию COVID-19 для борьбы с новой вспышкой.
В США детей от 5 лет могут начать вакцинировать против COVID-19 в ноябре.