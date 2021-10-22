Деякі регіони Китаю посилили заходи щодо стримування COVID-19 для боротьби з новим спалахом

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Китай, де коронавірус був вперше виявлений в кінці 2019 року, повідомив про 28 нові випадки зараження всередині країни в четвер, що більш ніж удвічі перевищує 13 випадків днем ​​раніше, свідчать дані органів охорони здоров'я країни в п'ятницю.

Цифри крихітні в порівнянні з іншими країнами світу, але китайські міста швидко стримують спалахи відповідно до жорстких національних принципів нульової терпимості.

В районі Чанпін в Пекіні людям з певних районів підвищеного ризику заборонено залишати свої житлові комплекси, припинені очні заняття в школах, розташованих недалеко від цих районів, і наказано довколишнім підприємствам припинити роботу, повідомив на брифінгу чиновник.

На цьому тижні в місті Пекін, який пообіцяв проявляти підвищену пильність напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в лютому, були виявлені шість місцевих випадків захворювання, деякі з яких - "Delta" штам.

Місто Пекін почало вводити дози бустерної вакцини, причому пріоритет віддається групам, в тому числі людям, які приймають участь в Іграх.

У провінції Хебей поруч з Пекіном, містах Сінтай і Баодін, в декількох годинах їзди від Чжанцзякоу, який спільно з Пекіном проводить Ігри, на цьому тижні було виявлено в цілому чотири безсимптомних випадки, які Китай окремо вважає підтвердженими випадками.

Більшість з 70 підтверджених місцевих випадків захворювання, зареєстрованих з 16 жовтня, були з північно-західного Китаю - провінції Ганьсу, автономного району Нінся і деяких північно-західних районів Внутрішньої Монголії, які в цілому є віддаленими і не мають таких ресурсів охорони здоров'я, як великі міста.

Державне телебачення повідомило, що близько десятка міст в провінції Ганьсу зупинили деякі міжміські автобуси. Кілька поїздів, що з'єднують столицю Ганьсу, Ланьчжоу, і околиці були зупинені.

У провінції Цінхай аеропорт зупинив обслуговування пасажирів, що виконують пересадочні рейси. Провінція повідомила про один випадок інфікування в четвер, перший в цьому році.

Всі туристичні пам'ятки в Нінся, а також деякі в Ганьсу і Цінхай були закриті.

Мандрівники, які прибувають з-за кордону, які пробули в Китаї менше 28 днів, повинні здати аналізи, перш ніж їм дозволять в'їзд в Нінся, і повинні залишатися вдома протягом тижня для спостереження за станом здоров'я після прибуття.

Раніше в цьому місяці Сіньцзян повідомив про один підтверджений випадок і п'ять безсимптомних інфікувань. З 16 жовтня не було зареєстровано жодного випадку зараження.

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Додамо

Станом на четвер в Китаї було зареєстровано 96 665 підтверджених випадків коронавірусу. Кількість загиблих склала 4 636 осіб.