Некоторые регионы Китая усилили меры по сдерживанию COVID-19 для борьбы с новой вспышкой

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28149 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 59636 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 77789 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 231877 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 132746 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401075 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316952 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215558 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245168 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255735 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
59%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22417 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 5516 просмотра

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв продолжает расти

5 апреля, 00:41 • 4092 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 4608 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10804 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 1470 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10835 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140575 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 231876 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401074 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13503 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22232 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51169 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75460 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60303 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Некоторые регионы Китая усилили меры по сдерживанию COVID-19 для борьбы с новой вспышкой

Киев • УНН

 • 20826 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Новая вспышка COVID-19 подтолкнула некоторые части Китая к усилению ограничений на передвижение: столица Пекин закрыла некоторые районы и северо-западные регионы, введя ряд транспортных ограничений и закрыв общественные места. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Некоторые регионы Китая усилили меры по сдерживанию COVID-19 для борьбы с новой вспышкой

Детали

Китай, где коронавирус был впервые обнаружен в конце 2019 года, сообщил о 28 новых случаях заражения внутри страны в четверг, что более чем вдвое превышает 13 случаев днем ​​ранее, свидетильствуют данные органов здравоохранения страны в пятницу.

Цифры крошечные по сравнению с другими странами мира, но китайские города быстро сдерживают вспышки в соответствии с жесткими национальными принципами нулевой терпимости.

В районе Чанпин в Пекине людям из определенных районов повышенного риска запрещено покидать свои жилые комплексы, приостановлены очные занятия в школах, расположенных недалеко от этих районов, и приказано окружающим предприятиям прекратить работу, сообщил на брифинге чиновник.

На этой неделе в городе Пекин, который пообещал проявлять повышенную бдительность в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в феврале, были обнаружены шесть местных случаев заболевания, некоторые из которых - "Delta" штамм.

Город Пекин начал вводить дозы бустерной вакцины, причем приоритет отдается группам, в том числе людям, которые принимают участие в Играх.

В провинции Хэбэй рядом с Пекином, городах Синтай и Баодин, в нескольких часах езды от Чжанцзякоу, который совместно с Пекином проводит Игры, на этой неделе было выявлено в общей сложности четыре бессимптомных случая, которые Китай отдельно считает подтвержденными случаями.

Большинство из 70 подтвержденных местных случаев заболевания, зарегистрированных с 16 октября, были с северо-западном Китае - провинции Ганьсу, автономного района Нинся и некоторых северо-западных районов Внутренней Монголии, которые в целом являются удаленными и не имеют таких ресурсов здравоохранения, как большие города.

Государственное телевидение сообщило, что около десятка городов в провинции Ганьсу остановили некоторые междугородные автобусы. Несколько поездов, соединяющих столицу Ганьсу, Ланьчжоу, и окрестности были остановлены.

В провинции Цинхай аэропорт остановил обслуживание пассажиров, выполняющих пересадочные рейсы. Провинция сообщила об одном случае инфицирования в четверг, первый в этом году.

Все туристические достопримечательности в Нинся, а также некоторые в Ганьсу и Цинхай были закрыты.

Путешественники, прибывающие из-за границы, которые пробыли в Китае менее 28 дней, должны сдать анализы, прежде чем им разрешат въезд в Нинся, и должны оставаться дома в течение недели для наблюдения за состоянием здоровья после прибытия.

Ранее в этом месяце Синьцзян сообщил об одном подтвержденном случае и пяти бессимптомных заражениях. С 16 октября не было зарегистрировано ни одного случая заражения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Профессор из Сингапура предрек появление нового коронавируса SARS-CoV-3

Добавим

По состоянию на четверг в Китае было зарегистрировано 96 665 подтвержденных случаев коронавируса. Количество погибших составило 4 636 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,472.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.53