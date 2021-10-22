Некоторые регионы Китая усилили меры по сдерживанию COVID-19 для борьбы с новой вспышкой

Детали

Китай, где коронавирус был впервые обнаружен в конце 2019 года, сообщил о 28 новых случаях заражения внутри страны в четверг, что более чем вдвое превышает 13 случаев днем ​​ранее, свидетильствуют данные органов здравоохранения страны в пятницу.

Цифры крошечные по сравнению с другими странами мира, но китайские города быстро сдерживают вспышки в соответствии с жесткими национальными принципами нулевой терпимости.

В районе Чанпин в Пекине людям из определенных районов повышенного риска запрещено покидать свои жилые комплексы, приостановлены очные занятия в школах, расположенных недалеко от этих районов, и приказано окружающим предприятиям прекратить работу, сообщил на брифинге чиновник.

На этой неделе в городе Пекин, который пообещал проявлять повышенную бдительность в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в феврале, были обнаружены шесть местных случаев заболевания, некоторые из которых - "Delta" штамм.

Город Пекин начал вводить дозы бустерной вакцины, причем приоритет отдается группам, в том числе людям, которые принимают участие в Играх.

В провинции Хэбэй рядом с Пекином, городах Синтай и Баодин, в нескольких часах езды от Чжанцзякоу, который совместно с Пекином проводит Игры, на этой неделе было выявлено в общей сложности четыре бессимптомных случая, которые Китай отдельно считает подтвержденными случаями.

Большинство из 70 подтвержденных местных случаев заболевания, зарегистрированных с 16 октября, были с северо-западном Китае - провинции Ганьсу, автономного района Нинся и некоторых северо-западных районов Внутренней Монголии, которые в целом являются удаленными и не имеют таких ресурсов здравоохранения, как большие города.

Государственное телевидение сообщило, что около десятка городов в провинции Ганьсу остановили некоторые междугородные автобусы. Несколько поездов, соединяющих столицу Ганьсу, Ланьчжоу, и окрестности были остановлены.

В провинции Цинхай аэропорт остановил обслуживание пассажиров, выполняющих пересадочные рейсы. Провинция сообщила об одном случае инфицирования в четверг, первый в этом году.

Все туристические достопримечательности в Нинся, а также некоторые в Ганьсу и Цинхай были закрыты.

Путешественники, прибывающие из-за границы, которые пробыли в Китае менее 28 дней, должны сдать анализы, прежде чем им разрешат въезд в Нинся, и должны оставаться дома в течение недели для наблюдения за состоянием здоровья после прибытия.

Ранее в этом месяце Синьцзян сообщил об одном подтвержденном случае и пяти бессимптомных заражениях. С 16 октября не было зарегистрировано ни одного случая заражения.

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По состоянию на четверг в Китае было зарегистрировано 96 665 подтвержденных случаев коронавируса. Количество погибших составило 4 636 человек.