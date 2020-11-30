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У Киргизстані скасували вирок експрезиденту Атамбаєву

У Киргизстані скасували вирок експрезиденту Атамбаєву

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Верховний суд Киргизстану скасував вироки у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета, згідно з якими експрезидент країни Алмазбек Атамбаєв був засуджений на 11 років і два місяці позбавлення волі. Справу розглянуть заново. Про це повідомляє BBC, інформує УНН.

"Рішення двох попередніх інстанцій скасовано. Справу направлено до Первомайського районного суду на новий розгляд", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що справу передано на перегляд у Першотравневий районний суд Бішкека.

Нагадаємо, нещодавно під час протестів у жовтні протестувальники у Бішкеку взяли місто під контроль та звільнили з СІЗО експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, раніше засудженого до 11 років позбавлення волі, однак згодом його знову затримали. Після цього Атамбаєва перевели у підвал СІЗО - він оголосив голодування.

Як повідомлялося раніше в УНН, у грудні минулого року затриманого експрезидента Атамбаєва, який керував країною впродовж 2011-2017 років, звинуватили у вбивстві. Йому також пред'явили звинувачення у корупції по п'яти інших справах, які озвучували парламентарії при позбавленні його недоторканності і статусу експрезидента. У червні 2020 року Атамбаєва засудили до 11 років в’язниці.

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