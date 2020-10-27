Заарештованого експрезидента Киргизстану перевели в підвал СІЗО, він оголосив голодування

"Його утримують у підвальному приміщенні, де раніше утримували засуджених до смертної кари. До цього в камері давно ніхто не знаходився, в ній тільки сьогодні підключили опалення, каналізація не працює, двері в камеру постійно відкриті. Алмазбек Атамбаєв оголосив голодування", - сказав Жоошев.

За його словами, у Атамбаєва поганий стан здоров'я - бронхіт і проблеми з серцем.

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Державна служба виконання покарань (ДСВП) Киргизстану спростувала слова адвоката про умови утримання і голодування ув'язненого.

"Після прибуття в установу з Атамбаєвим були проведені профілактичні бесіди та інші відповідні процедури. Після чого він був розподілений в камеру загального режиму. Заяви від Атамбаєва з приводу голодування на адресу адміністрації установи не надходило", - повідомили в ДСВП.

Нагадаємо, колишній президент Алмазбек Атамбаєв був затриманий 10 жовтня в результаті операції ДКНБ і МВС за підозрою в організації заворушень на площі в Бішкеку 9 жовтня. Раніше він разом з іншими ув'язненими був звільнений в ніч на 6 жовтня в результаті народних протестів. Влітку 2020 року райсуд Бішкека засудив Атамбаєва до 11 років і 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна в рамках справи про незаконне дострокове звільнення Азіза Батукаєва. Крім того, колишній президент був позбавлений державних звань і нагород. Також Атамбаєв є фігурантом інших кримінальних справ.

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Як повідомляв УНН, під час протестів в столиці Киргизії, які розпочалися 5 жовтня після парламентських виборів, постраждали сотні людей, одна людина загинула. Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади в країні. Згодом ЦВК країни визнала недійсними результати виборів.

10 жовтня депутати парламенту Киргизстану затвердили на посаді прем'єр-міністра Садира Жапарова. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков 15 жовтня пішов у відставку, його повноваження перейшли до прем'єр-міністра.