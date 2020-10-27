Арестованного экс-президента Кыргызстана перевели в подвал СИЗО, он объявил голодовку

“Его содержат в подвальном помещении, где раньше содержали приговоренных к смертной казни. До этого в камере давно никто не находился, в ней только сегодня подключили отопление, канализация не работает, двери в камеру постоянно открыты. Алмазбек Атамбаев объявил голодовку”, — сказал Жоошев.

По его словам, у Атамбаева плохое состояние здоровья — бронхит и проблемы с сердцем.

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Государственная служба исполнения наказаний (ГСИН) Кыргызстана опровергла слова адвоката об условиях содержания и голодовке заключенного.

“По прибытии в учреждение с Атамбаевым были проведены профилактические беседы и другие соответствующие процедуры. После чего он был распределен в камеру общего режима. Заявления от Атамбаева по поводу голодовки в адрес администрации учреждения не поступало”, — сообщили в ГСИН.

Напомним, бывший президент Алмазбек Атамбаев был задержан 10 октября в результате операции ГКНБ и МВД по подозрению в организации беспорядков на площади в Бишкеке 9 октября. Ранее он вместе с другими заключенными был освобожден в ночь на 6 октября в результате народных протестов. Летом 2020 года райсуд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества в рамках дела о незаконном досрочном освобождении Азиза Батукаева. Кроме того, бывший президент был лишен государственных званий и наград. Также Атамбаев является фигурантом других уголовных дел.

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Как сообщал УНН, во время протестов в столице Киргизии, которые начались 5 октября после парламентских выборов, пострадали сотни людей, один человек погиб. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране. Впоследствии ЦИК страны признала недействительными результаты выборов.

10 октября депутаты парламента Кыргызстана утвердили в должности премьер-министра Садыра Жапарова. Президент Кыргызстана Сооронбай Жеенбеков 15 октября ушел в отставку, его полномочия перешли к премьер-министру.