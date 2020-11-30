В Кыргызстане отменили приговор экс-президенту Атамбаеву
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Верховный суд Кыргызстана отменил приговоры по делу о незаконном освобождении криминального авторитета, согласно которым экс-президент страны Алмазбек Атамбаев был осужден на 11 лет и два месяца лишения свободы. Дело рассмотрят заново. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
"Решение двух предыдущих инстанций отменено. Дело направлено в Первомайский районный суд на новое рассмотрение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дело передано на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека.
Напомним, недавно во время протестов в октябре протестующие в Бишкеке взяли город под контроль и освободили из СИЗО экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, ранее приговоренного к 11 годам лишения свободы, однако впоследствии его снова задержали. После этого Атамбаева перевели в подвал СИЗО - он объявил голодовку.
Как сообщалось ранее в УНН, в декабре прошлого года задержанного экс-президента Атамбаева, который руководил страной в течение 2011-2017 годов, обвинили в убийстве. Ему также предъявили обвинение в коррупции по пяти другим делам, которые озвучивали парламентарии при лишении его неприкосновенности и статуса экс-президента. В июне 2020 года Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмы.