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Експрезидента Киргизстану звинуватили у вбивстві

Експрезидента Киргизстану звинуватили у вбивстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Колишньому президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву пред'явлено звинувачення у вбивстві начальника служби спецназу Усена Ніязбекова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kloop.

"Колишньому президенту Алмазбеку Атамбаєву пред'явлено звинувачення у вбивстві начальника служби спецназу Усена Ніязбекова", - пишуть у виданні.

У міністерстві внутрішніх справ Киргизстану вважають, що постріл, від якого загинув Ніязбеков, був зроблений зі снайперської гвинтівки, оформленої на Атамбаєва. Начальник "Альфи" загинув 7 серпня під час штурму будинку Атамбаєва в селі Кой-Таш - він отримав кульове поранення в груди.

Депутат парламенту Тинчтик Шайназаров заявив, що відповідальність за події в Кой-Таші "цілком і повністю лежить" на Атамбаєву і його прихильниках.

"Атамбаєв і його прихильники намагалися дискредитувати державну владу і готували масові заворушення. Відповідальність за події 7 і 8 серпня в селі Кой-Таш цілком і повністю лежить на Атамбаєву і його прихильниках, які планували озброєну відсіч законним діям співробітників правоохоронних органів і подальше насильницьке захоплення влади", - заявив він.

На засіданні члени парламенту доручили уряду і правоохоронним органам вивчити факти із висновків держкомісії.

Нагадаємо, суд визнав арешт експрезидента Киргизстану Атамбаєва законним.

Як раніше повідомляв УНН, Атамбаєв був затриманий 8 серпня спецназом під час штурму його резиденції в селі Кой-Таш.

Пізніше Атамбаєву пред'явили звинувачення в корупції по п'яти інших справах, які озвучували парламентарії при позбавленні його недоторканності і статусу експрезидента.

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