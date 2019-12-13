Экс-президенту Кыргызстана предъявили обвинение в убийстве

“Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве начальника службы спецназа Усена Ниязбекова”, — пишут в издании.

В министерстве внутренних дел Кыргызстана считают, что выстрел, от которого погиб Ниязбеков, был сделан из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева. Начальник “Альфа” погиб 7 августа во время штурма дома Атамбаева в селе Кой-Таш — он получил пулевое ранение в грудь.

Депутат парламента Тынчтык Шайназаров заявил, что ответственность за события в Кой-Таше “целиком и полностью лежит” на Атамбаева и его сторонниках.

“Атамбаев и его сторонники пытались дискредитировать государственную власть и готовили массовые беспорядки. Ответственность за события 7 и 8 августа в селе Кой-Таш целиком и полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках, планировавших вооруженный отпор законным действиям сотрудников правоохранительных органов и последующий насильственный захват власти”, — заявил он.

На заседании члены парламента поручили правительству и правоохранительным органам изучить факты из заключения госкомиссии.

Напомним, суд признал арест экс-президента Кыргызстана Атамбаева законным.

Как ранее сообщал УНН, Атамбаев был задержан 8 августа спецназом во время штурма его резиденции в селе Кой-Таш.

Позже Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции по пяти другим делам, которые озвучивали парламентарии при лишении его неприкосновенности и статуса экс-президента.