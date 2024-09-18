У Харкові від ударів КАБом постраждав 15-річний хлопець, вночі рф вдарила по селищу в області
Київ • УНН
Внаслідок двох ударів КАБами по Харкову постраждало 9 людей, серед яких 15-річний хлопець та 4 рятувальники. Вночі ворог обстріляв село Цупівка, пошкодивши приватний будинок.
Внаслідок двох ворожих ударів КАБами по Харкову напередодні постраждало девятеро людей, серед яких 15-річний хлопець та 4 рятувальників. Ще одна жінка отримала поранення під час артобстрілу рф селища Одноробівка. Вночі ворог обстріляв село Цупівка, повідомив у середу голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами Синєгубова, за добу в області фіксувались такі ворожі обстріли:
- 18 вересня 03:50 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Цупівка, приватне домоволодіння. Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу.
- 15:27 м. Харків, Київський р-н. Внаслідок удару КАБом горіла триповерхова адмінбудівля. Постраждав 15-річний хлопець, без госпіталізації.
- 15:25 Харківський р-н Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова. Горіла трава на площі 10га внаслідок обстрілу.
- 15:17 м. Харків, Київський р-н, внаслідок удару КАБом постраждали 8 людей, серед них — чотири рятувальники. Серед цивільних травмовано двоє чоловіків віком 25 та 33 років і двоє жінок віком 19 та 22 роки.
- 17:20 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу горів одноповерховий житловий будинок та трава на відкритій території на площі 2га.
- 16:35 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Загризове, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 0,4га.
- 15:25 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок артобстрілу пошкоджено шість двоповерхових, 2 приватні будинки. Постраждала 56-річна жінка.
- 13:35 Куп'янський р-н, Курилівска ТГ, с. Подоли. Внаслідок обстрілу горіли господарчі споруди, будинки.
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