В результате двух вражеских ударов КАБами по Харькову накануне пострадали девять человек, среди которых 15-летний парень и 4 спасателей. Еще одна женщина получила ранения во время артобстрела рф поселка Одноробовка. Ночью враг обстрелял село Цуповка, сообщил в среду глава ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам Синегубова, за сутки в области фиксировались такие вражеские обстрелы:

18 сентября 03:50 Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Цуповка, частное домовладение. Поврежден дом в результате обстрела.

15:27 м. Харьков, Киевский р-н. В результате удара КАБом горело трехэтажное админздание. Пострадал 15-летний парень, без госпитализации.

15:25 Харьковский р-н Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая. Горела трава на площади 10га в результате обстрела.

15:17 м. Харьков, Киевский р-н, в результате удара КАБом пострадали 8 человек, среди них - четыре спасателя. Среди гражданских травмированы двое мужчин в возрасте 25 и 33 лет и две женщины в возрасте 19 и 22 года.

17:20 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате обстрела горел одноэтажный жилой дом и трава на открытой территории на площади 2га.

16:35 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Загрызово, за пределами. В результате обстрела горела трава на площади 0,4 га.

15:25 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате артобстрела повреждены шесть двухэтажных, 2 частных дома. Пострадала 56-летняя женщина.

13:35 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Подолы. В результате обстрела горели хозяйственные постройки, дома.

У Харкові кількість постраждалих від атаки рф зросла до 9