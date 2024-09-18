Еще двое гражданских обратились к медикам после вчерашнего удара российских войск по Харькову. Общее количество пострадавших достигло девяти, сообщил в среду мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Еще двое гражданских жителей Харькова обратились к медикам после вчерашнего обстрела города. Поэтому пострадавших теперь девять, среди них четверо наших спасателей, которые были ранены в день своего профессионального праздника - написал Терехов.

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