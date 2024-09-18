Еще двое гражданских обратились к медикам после вчерашнего обстрела Харькова. Общее количество пострадавших достигло девяти, включая четырех спасателей, раненых в день своего профессионального праздника.
Еще двое гражданских обратились к медикам после вчерашнего удара российских войск по Харькову. Общее количество пострадавших достигло девяти, сообщил в среду мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Еще двое гражданских жителей Харькова обратились к медикам после вчерашнего обстрела города. Поэтому пострадавших теперь девять, среди них четверо наших спасателей, которые были ранены в день своего профессионального праздника
Авіаудар рф по Харкову: кількість поранених зросла до 717 сентября 2024, 14:58 • 23466 просмотров