Авиаудар рф по Харькову: количество раненых возросло до 7
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по Харькову пострадали 7 человек: 4 работника ГСЧС и 3 гражданских. Удар был нанесен по лесополосе вблизи торгового центра.
Количество пострадавших от российского удара по Харькову возросло до семи. Раненые гражданские и работники ГСЧС. об этом заявил городской голова города Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
До семи возросло количество раненых в результате дневного террористического обстрела Харькова. Четверо работников ГСЧС и трое гражданских
Напомним,
Днем, 17 сентября, войска рф ударили авиацией по Харькову. В частности КАБ попал в лесополосу вблизи торгового центра