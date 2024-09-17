Авиаудар рф по Харькову: количество раненых возросло до 7

Количество пострадавших от российского удара по Харькову возросло до семи. Раненые гражданские и работники ГСЧС. об этом заявил городской голова города Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

До семи возросло количество раненых в результате дневного террористического обстрела Харькова. Четверо работников ГСЧС и трое гражданских - заявил Игорь Терехов.

Напомним,

Днем, 17 сентября, войска рф ударили авиацией по Харькову. В частности КАБ попал в лесополосу вблизи торгового центра