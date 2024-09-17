Авіаудар рф по Харкову: кількість поранених зросла до 7
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Харкову постраждало 7 осіб: 4 працівники ДСНС та 3 цивільних. Удар було завдано по лісосмузі поблизу торгового центру.
Кількість постраждалих від російського удару по Харкову зросла до семи. Поранені цивільні та працівники ДСНС. про це заявив міський голова міста Ігор Терехов, передає УНН.
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До сімох зросла кількість поранених внаслідок денного терористичного обстрілу Харкова. Четверо працівників ДСНС та троє цивільних
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Вдень, 17 вересня, війська рф вдарили авіацією по Харкову. Зокрема КАБ влучив у лісосмугу поблизу торгового центру