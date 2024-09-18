У Харкові кількість постраждалих від атаки рф зросла до 9

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08:43 • 30277 перегляди

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Ще двоє цивільних звернулися до медиків після вчорашнього обстрілу Харкова. Загальна кількість постраждалих досягла дев'яти, включаючи чотирьох рятувальників, поранених у день свого професійного свята.

Ще двоє цивільних звернулися до медиків після вчорашнього удару російських військ по Харкову. Загальна кількість постраждалих досягла дев'яти, повідомив у середу мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

Ще двоє цивільних мешканців Харкова звернулися до медиків після вчорашнього обстрілу міста. Тож постраждалих тепер девʼятеро, серед них четверо наші рятівники, що були поранені у день свого професійного свята

- написав Терехов.

Авіаудар рф по Харкову: кількість поранених зросла до 717.09.24, 17:58 • 25116 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kharkivХарків

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