У Харкові кількість постраждалих від атаки рф зросла до 9
Київ • УНН
Ще двоє цивільних звернулися до медиків після вчорашнього обстрілу Харкова. Загальна кількість постраждалих досягла дев'яти, включаючи чотирьох рятувальників, поранених у день свого професійного свята.
Ще двоє цивільних звернулися до медиків після вчорашнього удару російських військ по Харкову. Загальна кількість постраждалих досягла дев'яти, повідомив у середу мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
Ще двоє цивільних мешканців Харкова звернулися до медиків після вчорашнього обстрілу міста. Тож постраждалих тепер девʼятеро, серед них четверо наші рятівники, що були поранені у день свого професійного свята
Авіаудар рф по Харкову: кількість поранених зросла до 717.09.24, 17:58 • 25116 переглядiв