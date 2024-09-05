У Харкові почули вибух: можливо йдеться про інцидент за межами міста
Київ • УНН
У Харкові почули вибух, який, ймовірно, стався за межами міста. Раніше Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіабомб тактичною авіацією в Харківській області.
У Харкові було чутно вибух. Він, ймовірно, був за межами міста. Раніше у Повітряних силах повідомляли про пуски КАБ тактичною авіацією на в області.
Пише УНН із посиланням Суспільне.
Деталі
У Харкові чутно вибух, ймовірно, за межами міста. До цього, ПС України попередили про КАБ на Харківщині, оскільки була зафіксована тактична авіація.
Нагадаємо
У Харкові напередодні сталися вибухи в Київському та Салтівському районах.
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