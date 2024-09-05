В Харькове услышали взрыв: возможно речь идет об инциденте за пределами города
Киев • УНН
В Харькове услышали взрыв, который, вероятно, произошел за пределами города. Ранее Воздушные силы сообщали о пусках управляемых авиабомб тактической авиацией в Харьковской области.
В Харькове был слышен взрыв. Он, вероятно, был за пределами города. Ранее в Воздушных силах сообщали о пусках КАБ тактической авиацией в области.
Пишет УНН со ссылкой Общественное.
Детали
В Харькове слышен взрыв, вероятно, за пределами города. До этого, ВС Украины предупредили о КАБ на Харьковщине, поскольку была зафиксирована тактическая авиация.
Напомним
В Харькове накануне произошли взрывы в Киевском и Салтовском районах.
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