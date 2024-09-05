В Харькове услышали взрыв: возможно речь идет об инциденте за пределами города

В Харькове был слышен взрыв. Он, вероятно, был за пределами города. Ранее в Воздушных силах сообщали о пусках КАБ тактической авиацией в области.

Пишет УНН со ссылкой Общественное.

Детали

В Харькове слышен взрыв, вероятно, за пределами города. До этого, ВС Украины предупредили о КАБ на Харьковщине, поскольку была зафиксирована тактическая авиация.

Напомним

В Харькове накануне произошли взрывы в Киевском и Салтовском районах.

Ворог продовжує штурмові дії у Вовчанську, також тривають бойові зіткнення у Стариці – ОТУ "Харків" про ситуацію в області