У Харкові один постраждалий від ранкового удару рф КАБом
Київ • УНН
Внаслідок атаки ворожим керованим авіабомбом на Індустріальний район Харкова зафіксовано одного постраждалого.
У Харкові відомо про одного постраждалого від ранкового удару російських військ КАБом, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Ворог атакував КАБ Індустріальний район Харкова. Станом на зараз відомо про одного постраждалого
Нагадаємо
Харків вранці зазнав удару російських військ КАБом.
Харків зазнав чергового удару рф КАБом - мер25.07.25, 11:30 • 1240 переглядiв
Напередодні ворог вдарив по Харкову двома КАБами - Шевченківський район і 1 дроном - Індустріальний район. За даними голови Харківської ОВА Олег Синєгубова, внаслідок ворожих обстрілів у Харкові минулої доби постраждали 43 людини, 9 з них - діти.