У Харкові один постраждалий від ранкового удару рф КАБом

У Харкові відомо про одного постраждалого від ранкового удару російських військ КАБом, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Ворог атакував КАБ Індустріальний район Харкова. Станом на зараз відомо про одного постраждалого - написав Синєгубов.

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Харків вранці зазнав удару російських військ КАБом.

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Напередодні ворог вдарив по Харкову двома КАБами - Шевченківський район і 1 дроном - Індустріальний район. За даними голови Харківської ОВА Олег Синєгубова, внаслідок ворожих обстрілів у Харкові минулої доби постраждали 43 людини, 9 з них - діти.