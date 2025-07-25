В Харькове один пострадавший от утреннего удара РФ КАБом
Киев • УНН
В результате атаки вражеским управляемым авиабомбом на Индустриальный район Харькова зафиксирован один пострадавший.
В Харькове известно об одном пострадавшем от утреннего удара российских войск КАБом, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Враг атаковал КАБ Индустриальный район Харькова. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем
Напомним
Харьков утром подвергся удару российских войск КАБом.
Харьков подвергся очередному удару рф КАБом - мэр25.07.25, 11:30 • 1224 просмотра
Накануне враг ударил по Харькову двумя КАБами - Шевченковский район и 1 дроном - Индустриальный район. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате вражеских обстрелов в Харькове за прошедшие сутки пострадали 43 человека, 9 из них - дети.