В Харькове один пострадавший от утреннего удара РФ КАБом

В Харькове известно об одном пострадавшем от утреннего удара российских войск КАБом, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал КАБ Индустриальный район Харькова. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем - написал Синегубов.

Напомним

Харьков утром подвергся удару российских войск КАБом.

Харьков подвергся очередному удару рф КАБом - мэр

Накануне враг ударил по Харькову двумя КАБами - Шевченковский район и 1 дроном - Индустриальный район. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате вражеских обстрелов в Харькове за прошедшие сутки пострадали 43 человека, 9 из них - дети.