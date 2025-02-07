У Харкові "накрили" підпільний покер-клуб: провели 11 обшуків

У Харкові викрили підпільний покер-клуб, повідомили у Бюро економічної безпеки у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, організаторів незаконних азартних ігор викрили у Харкові. Слідство встановило трьох осіб, які обладнали орендовані нежитлові приміщення під нелегальне казино.

"Без спеціальних дозвільних документів фігуранти систематично проводили кеш-ігри в покер. До участі допускалися лише перевірені клієнти", - розповіли у БЕБ.

Детективи провели 11 обшуків. Виявили та вилучили гральні карти, "фішки" для ставок, гральні столи, компʼютерну техніку та понад 121 тис. грн.

На вилучене майно накладено арешт. Призначено судові комп’ютерно-технічні експертизи.

Наразі трьом особам повідомлено про підозру. Слідство триває.

В Україні заблокували понад 100 застосунків нелегальних казино у 2024 році