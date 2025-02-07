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В Харькове "накрыли" подпольный покер-клуб: провели 11 обысков

В Харькове "накрыли" подпольный покер-клуб: провели 11 обысков

Киев  •  УНН

 • 10772 просмотра

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В Харькове правоохранители разоблачили нелегальный покер-клуб, организованный тремя лицами в арендованном помещении. Во время 11 обысков изъято игорное оборудование и более 121 тыс. грн.

В Харькове разоблачили подпольный покер-клуб, сообщили в Бюро экономической безопасности в пятницу, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, организаторов незаконных азартных игр разоблачили в Харькове. Следствие установило трех человек, которые оборудовали арендованные нежилые помещения под нелегальное казино.

«Без специальных разрешительных документов фигуранты систематически проводили кэш-игры в покер. К участию допускались только проверенные клиенты», - рассказали в БЭБ.

Детективы провели 11 обысков. Обнаружили и изъяли игральные карты, «фишки» для ставок, игровые столы, компьютерную технику и более 121 тыс. грн.

На изъятое имущество наложен арест. Назначены судебные компьютерно-технические экспертизы. 

Сейчас трем лицам сообщено о подозрении. Следствие продолжается.

В Украине заблокировали более 100 приложений нелегальных казино в 2024 году30.01.25, 09:39 • 24275 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаКриминал и ЧП
ukrainaУкраина
kharkivХарьков

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