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У Харкові на місці удару рф виявлено ще одного загиблого - мер

У Харкові на місці удару рф виявлено ще одного загиблого - мер

Київ • УНН

 • 20470 перегляди

Ще одне тіло знайдено на місці російського ракетного удару в Харкові, що збільшило кількість загиблих до двох.

Кількість загиблих внаслідок ударів рф по Харкову збільшилась до двох, повідомляє УНН із посиланням на мера міста Ігоря Терехова. 

"На місці ще одного удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого", - написав Терехов у Telegram. 

За його словами, ще одна людина отримала поранення, її забрала швидка.

Раніше повідомлялось про одного загиблого та шестеро постраждалих через удари рф по Харкову 23 травня. У Харкові російські війська атакували цивільне підприємство. Є інформація щодо ударів по транспортній інфраструктурі та підрозділу комунального підприємства. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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