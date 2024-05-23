Атака рф на Харків: є пошкодження, відомо про загиблого, 6 постраждалих
Київ • УНН
У Харкові російські війська атакували цивільне підприємство, в результаті чого одна людина загинула і шестеро отримали поранення, а також сталася пожежа у цеху з папером.
У Харкові російські війська атакували цивільне підприємство, одна людина загинула і шестеро постраждали, а також сталася пожежа в цеху з папером, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Як зазначив мер міста Ігор Терехов, є інформація щодо ударів по транспортній інфраструктурі та підрозділу комунального підприємства, пише УНН.
Деталі
"Окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. Попередньо - один загиблий, постраждали шість осіб. Є загорання цеху з папером", - написав Синєгубов у Telegram.
Як вказав у Telegram мер міста Ігор Терехов, "наразі маємо підтверджену інформацію щодо ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста".
У Харкові пролунало близько десяти вибухів23.05.24, 10:56 • 107914 переглядiв