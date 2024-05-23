Атака рф на Харьков: есть повреждения, известно о погибшем, 6 раненых

В Харькове российские войска атаковали гражданское предприятие, один человек погиб и шестеро пострадали, а также произошел пожар в цехе с бумагой, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Как отметил мэр города Игорь Терехов, есть информация относительно ударов по транспортной инфраструктуре и подразделению коммунального предприятия, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты ударили по гражданскому предприятию, которое занимается обычной печатью. Предварительно - один погибший, пострадали шесть человек. Есть возгорание цеха с бумагой", - написал Синегубов в Telegram.

Как указал в Telegram мэр города Игорь Терехов, "сейчас есть подтвержденная информация об ударах по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города".

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