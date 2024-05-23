В Харькове на месте удара рф обнаружен еще один погибший - мэр

Количество погибших в результате ударов рф по Харькову увеличилось до двух, сообщает УНН со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

«На месте еще одного удара вражеской ракеты обнаружено тело еще одного погибшего», - написал Терехов в Telegram.

По его словам, еще один человек получил ранения, его забрала скорая.

Ранее сообщалось об одном погибшем и шестеро пострадавших из-за ударов рф по Харькову 23 мая. В Харькове российские войска атаковали гражданское предприятие. Есть информация об ударах по транспортной инфраструктуре и подразделению коммунального предприятия.