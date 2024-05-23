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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове на месте удара рф обнаружен еще один погибший - мэр

В Харькове на месте удара рф обнаружен еще один погибший - мэр

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 08:42  •  8363 просмотра

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Еще одно тело найдено на месте российского ракетного удара в Харькове, что увеличило количество погибших до двух.

Количество погибших в результате ударов рф по Харькову увеличилось до двух, сообщает УНН со ссылкой на мэра города Игоря Терехова. 

«На месте еще одного удара вражеской ракеты обнаружено тело еще одного погибшего», - написал Терехов в Telegram. 

По его словам, еще один человек получил ранения, его забрала скорая.

Ранее сообщалось об одном погибшем и шестеро пострадавших из-за ударов рф по Харькову 23 мая. В Харькове российские войска атаковали гражданское предприятие. Есть информация об ударах по транспортной инфраструктуре и подразделению коммунального предприятия. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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