У Харкові готують 6 підземних шкіл - мер
Київ • УНН
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про підготовку 6 підземних шкіл, три з яких планують скоро завершити. Наразі місто має можливість навчати понад 5 тисяч дітей у підземних приміщеннях, включаючи станції метро та спеціально обладнану школу.
У Харкові йде підготовка 6 підземних шкіл, три з них планують завершити найближчим часом, повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Ми маємо зараз можливість навчати більше ніж 5 тисяч дітей шкільного віку. Ми обладнали 6 станцій метрополітену. Окрім цього, у нас побудована справжня підземна школа, яка розрахована практично на тисячу учнів у дві зміни, і ми використовуємо її в повному обсязі. Окрім цього, ми сьогодні готуємо 6 підземних шкіл, 3 з них маємо надію вже скоро завершити, щоб діти мали можливості навчатися", - сказав Терехов.
У Запорізькій області збудують восьму підземну школу07.10.24, 04:20 • 113124 перегляди