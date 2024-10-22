В Харькове готовят 6 подземных школ - мэр

В Харькове идет подготовка 6 подземных школ, три из них планируют завершить в ближайшее время, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

"Мы имеем сейчас возможность обучать более 5 тысяч детей школьного возраста. Мы оборудовали 6 станций метрополитена. Кроме этого, у нас построена настоящая подземная школа, которая рассчитана практически на тысячу учеников в две смены, и мы используем ее в полном объеме. Кроме этого, мы сегодня готовим 6 подземных школ, 3 из них надеемся уже скоро завершить, чтобы дети имели возможность учиться", - сказал Терехов.

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