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У Харкові чоловік застряг у трубі покинутої насосної станції: його рятували п'ять годин

Київ • УНН

 • 26017 перегляди

У Харківській області рятувальники визволяли чоловіка, який застряг у трубі покинутої насосної станції. Рятувальна операція тривала п'ять годин, чоловіка госпіталізували з переохолодженням.

У Харкові чоловік застряг у трубі покинутої насосної станції: його рятували п'ять годин

У Харкові рятувальники п’ять годин визволяли чоловіка, який застряг у трубі на покинутій насосній станції, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, 39-річний чоловік заліз у трубу діаметром 400 мм на покинутій насосній станції, але самостійно вибратися не зміг.

Операція порятунку тривала майже п’ять годин. У ній брали участь 25 рятувальників і 6 одиниць техніки ДСНС, а також 18 комунальників та 6 одиниць техніки комунальних служб.

... чоловіка вдалося витягнути з металевої пастки. Його передали медикам та госпіталізували з переохолодженням і подряпинами 

- додали у ДСНС.
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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