У Харкові чоловік застряг у трубі покинутої насосної станції: його рятували п'ять годин

У Харкові рятувальники п’ять годин визволяли чоловіка, який застряг у трубі на покинутій насосній станції, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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За даними рятувальників, 39-річний чоловік заліз у трубу діаметром 400 мм на покинутій насосній станції, але самостійно вибратися не зміг.

Операція порятунку тривала майже п’ять годин. У ній брали участь 25 рятувальників і 6 одиниць техніки ДСНС, а також 18 комунальників та 6 одиниць техніки комунальних служб.