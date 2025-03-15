В Харькове мужчина застрял в трубе заброшенной насосной станции: его спасали пять часов
Киев • УНН
В Харьковской области спасатели вызволяли мужчину, который застрял в трубе заброшенной насосной станции. Спасательная операция продолжалась пять часов, мужчину госпитализировали с переохлаждением.
В Харькове спасатели пять часов освобождали мужчину, который застрял в трубе на заброшенной насосной станции, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, 39-летний мужчина залез в трубу диаметром 400 мм на заброшенной насосной станции, но самостоятельно выбраться не смог.
Операция спасения продолжалась почти пять часов. В ней принимали участие 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС, а также 18 коммунальщиков и 6 единиц техники коммунальных служб.
... мужчину удалось вытащить из металлической ловушки. Его передали медикам и госпитализировали с переохлаждением и царапинами